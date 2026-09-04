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Ninguém esperava: o sexto lugar do Big Brother Verão deixou os ex-concorrentes incrédulos

Vanessa é a concorrente que ocupa o sexto lugar nesta grande Final do Big Brother Verão.

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