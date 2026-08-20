Ninguém fica indiferente à ligação de Sara e Nuno: afinal, amizade ou romance?

No Big Brother Verão, a proximidade entre Sara e Nuno vai gerar questões e dividir opiniões até ao último dia. Veja a opinião do público.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?