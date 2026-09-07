No Big Brother All Stars, Maria Botelho Moniz revela que há coisas importantes para tratar. Durante a Gala de ontem, Diogo Marcelino ganhou acesso à árvore dos poderes. Resta saber qual foi o poder que adquiriu. Veja o momento.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Ninguém sabe o que vem aí: Diogo Marcelino tem um poder especial. Saiba qual é
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:38
Ninguém sabe o que vem aí: Diogo Marcelino tem um poder especial. Saiba qual é
Há 3h e 46min
03:58
«São básicos e são fracos»: David Maurício não deixa nada por dizer e lança acusação que incendiou a casa
Há 3h e 38min
01:33
Em perigo: Estão decididos os primeiros nomeados. Saiba quem são
Há 3h e 42min
09:16
Ainda há escolhas por revelar: descubra quem os concorrentes decidiram colocar em risco
Há 3h e 50min
02:58
Nem a prova semanal escapou: Sónia protagoniza um momento hilariante
Ontem às 21:54
01:38
Francisco Monteiro assume tensão na casa e dispara: «Estou a viver com pessoas que não tolero»
Ontem às 21:50
15:37
Ninguém está a salvo ainda: descubra quem ficou na mira das estrelas
Ontem às 21:48
04:08
«Qual é a confiança que ela tem comigo?»: Miguel Vicente exalta-se e dispara contra Teresa
Ontem às 21:16
06:36
Miguel Vicente e Teresa envolvem-se em troca de farpas acesa: «Eu não tenho de falar contigo»
Ontem às 21:08
14:49
Prova semanal gera discórdia. Saiba qual foi o valor apostado
Ontem às 20:50
05:13
Tenso! Miguel Vicente avisa Catarina Miranda: «Tu só perdes oportunidades de brilhar(…) tens de levar a vida com calma»
Ontem às 20:25
02:30
«És um tristezinho»: A primeira noite prometia ser tranquila até o confronto aquecer. Saiba o que aconteceu
Ontem às 19:54
06:23
As nomeações não ficam por aqui! Saiba quais foram as escolhas dos concorrentes
Ontem às 19:51
04:09
«Tens um perfil de bully»: acusação de Diogo Marcelino faz Francisco Monteiro perder a calma
Ontem às 19:47
06:35
Quem escapa? Estas são as nomeações das estrelas que faltavam
Ontem às 19:42
02:44
A pergunta que deixou Francisco Monteiro a justificar-se: e há dois Diogos na equação
Ontem às 19:33