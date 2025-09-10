Nas «Conversas de Café» do «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam a nova relação do cantor Leandro, que está noivo após dois meses de namoro.
Últimos vídeos
02:37
Noivo com dois meses de namoro. Leandro apresenta a mulher que o fez querer voltar a subir ao altar
Hoje às 10:35
05:31
Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto»
Há 48 min
05:07
Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave»
Há 52 min
08:10
Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade
Há 1h e 8min
08:10
Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda
Há 1h e 9min
03:44
Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado
Há 1h e 16min
04:03
«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda
Há 1h e 42min
04:07
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex
Hoje às 14:57
01:44
Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me»
Hoje às 14:50
05:05
Jéssica em defesa de Ana Duarte contra Miranda
Hoje às 14:43
02:42
«Uma desilusão para mim»: Catarina Miranda não esquece Ana Duarte e conta tudo
Hoje às 14:38
03:17
Imperdível! Afonso Leitão em picardias com Catarina Miranda: «Eu sei que vamos ficar juntos para sempre»
Hoje às 14:07
11:00
Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe
Hoje às 12:55
01:03
Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda
Hoje às 12:32
02:40
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos
Hoje às 11:36
08:38
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»
Hoje às 11:31
01:31
«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga
Hoje às 11:31
02:41
«Vais pedir-me em namoro?»: Miranda provoca Afonso e este reage com gesto carinhoso
Hoje às 10:57
04:08
O clima aquece: A massagem e o gesto de atrevido de Miranda a Afonso no cair da noite
Hoje às 10:47
03:05
Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar
Hoje às 10:33
04:07
Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»
Hoje às 10:13
03:08
Miranda quer 'enfiar' Afonso no carro após gala Final e este deixa aviso: «Isto vai acabar mal»
Hoje às 10:11
02:36
«Se fosse a ti, tinha vergonha de ti próprio»: Afonso diz que Viriato imita Bruno de Carvalho e vai mais longe
Hoje às 09:56
02:31
As palavras emocionantes de Afonso a Jéssica que deixaram Miranda com esta cara
Hoje às 09:48
03:07
Ciúmes e desconforto? Miranda triste após pedido de desculpas de Afonso à ex: «Tu ainda sentes algo por ela»
Hoje às 09:26
03:07
Em lágrimas, Miranda é frontal com Afonso: «Não tenho respostas tuas. Tenho medo que...»
Hoje às 09:24
04:13
Miranda implora a atenção de Afonso, mas este dá nega. O motivo? Uma canja
Hoje às 09:08
01:55
«Andas a ver coisas que não correspondem à realidade»: Olhos nos olhos, Afonso é direto com Miranda
Hoje às 08:55
01:30
A dias da Final, o Big Brother dedica mensagem especial ao grupo
Hoje às 08:50
01:45
«Tu nunca me ouves»: Viriato dá conselho a Jéssica mas este é descartado
Hoje às 08:43
01:48
«Fogo, que homem»: Jéssica Vieira faz elogio a figura por todos conhecida
Hoje às 08:19
01:38
As caras de Afonso quando Miranda o tenta seduzir (e tirar a t-shirt) são imperdíveis
Hoje às 08:14
02:48
Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial
Ontem às 22:48
02:05
Afonso Leitão fica em choque com novo corte de cabelo feito por Viriato
Ontem às 22:24
01:08
Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»
Ontem às 22:15
03:25
Não é só Jéssica quem chora com palavras de Afonso, Catarina Miranda também fica em lágrimas
Ontem às 22:13
03:32
Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas
Ontem às 22:12
03:36
Afonso Leitão revela doença: «Fui diagnosticado com...»
Ontem às 22:05
03:33
Afonso Leitão abre a cápsula do tempo e fala sobre a vida na tropa
Ontem às 22:00
06:28
Catarina Miranda sem dó nem piedade de Jéssica: «Ela é a coitadinha deste reality. A sofrida»
Ontem às 21:53
03:45
Onde ele vai, ela vai também. Catarina Miranda atrás de Afonso Leitão: «Estou sem paciência»
Ontem às 20:43
03:25
Catarina Miranda não sabe fazer canja? Afonso revolta-se com a cozinheira
Ontem às 20:39
03:02
Catarina Miranda massaja Viriato Quintela: Todas as imagens do momento insólito
Ontem às 19:55
02:19
Jéssica Vieira garante que não quer ser associada a Afonso Leitão e lança farpa a Catarina Miranda
Ontem às 19:50
01:47
Rivais em confronto. Jéssica Vieira dispara contra Catarina Miranda: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres»
Ontem às 19:47
03:07
Afonso Leitão explode com Catarina Miranda: «Hoje ainda não paraste de falar nisso»
Ontem às 19:39
06:25
«Erro à tua frente, não erro nas tuas costas»: Jéssica Vieira deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Catarina Miranda
Ontem às 19:28
08:13
«E se…»: Desafio do Big Brother gera faíscas entre os concorrentes
Ontem às 19:21
02:06
Discussão em direto. Adriano Martins contra Daniela Santos
Ontem às 18:48
03:23
Jéssica Vieira merece vencer? Quem o justifica é Afonso Leitão
Ontem às 18:17
01:48
Catarina Miranda não confia em Afonso Leitão? Concorrente quebra o silêncio: «Não é confiável porque...»
Ontem às 18:14
02:15
Está aberta uma nova votação para definir o futuro dos concorrentes. Quem decide é o público
Ontem às 18:07
05:52
Momento de partilha: finalistas recordam os melhores momentos na casa
Ontem às 18:04
02:08
Catarina Miranda continua a tentar seduzir Afonso... E tudo à frente de Jéssica, ex-namorada do concorrente
Ontem às 17:40
01:19
Jéssica revela elogio especial que recebeu por parte do próprio Big Brother
Ontem às 17:23
01:28
Viriato pergunta a Jéssica se precisa de companhia para dormir
Ontem às 17:17
01:30
Afonso Leitão e Jéssica sozinhos no jardim... E de forma inédita
Ontem às 16:57
01:32
A dias da final, Afonso afirma que Catarina Miranda lhe deu uma 'chapada': «Queres-me queimar»
Ontem às 16:42
04:18
Está o caldo entornado: Jéssica e Viriato entram em confronto e elevam a voz um ao outro
Ontem às 15:55
02:28
Acabou-se a paz na casa. Viriato e CaLe em novo confronto aceso: «Vocês são necrófagos!»
Ontem às 14:46
03:07
Há futuro para os CaLe? Afonso perdoa Miranda e esta já faz planos: «Tem tudo para dar certo»
Ontem às 14:40