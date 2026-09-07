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Nomeações a ferver! Saiba quem nomeou quem na estreia do Big Brother All Stars

Na gala de estreia do Big Brother All Stars, acontecem as primeiras nomeações desta edição.

O Big Brother All Stars reúne antigos concorrentes de diferentes edições dos reality shows da TVI, dando-lhes uma nova oportunidade de regressar à casa mais vigiada do País. Com personalidades marcantes, histórias já conhecidas do público e experiências distintas, não há espaço para plantas e apenas são aceites os melhores dos melhores. Os concorrentes voltam a enfrentar o desafio de viverem juntos, sob vigilância permanente, enquanto disputam o prémio final.

Nesta edição, antigos protagonistas do universo Big Brother e de outros formatos de reality show reencontram-se numa experiência que promete novas alianças, estratégias, conflitos e momentos de emoção. Mais experientes e conhecedores das dinâmicas deste tipo de programas, os concorrentes entram em jogo com diferentes objetivos, mas com uma ambição em comum: chegar o mais longe possível e conquistar a vitória.

O Big Brother All Stars é apresentado por Maria Botelho Moniz e marca o regresso de vários rostos que já fizeram parte da história dos reality shows da TVI.

  • Big Brother
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