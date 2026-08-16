Nono e décimo lugar da linha de fogo trazem consequências severas. E Miguel e Ana Luísa estão no centro da polémica

No Big Brother Verão, os concorrentes têm que se posicionar na linha de fogo da polémica, num top 10. O décimo lugar gera discórdia, depois de Ana Luísa lá ter ido parar por "falta de escolha". Ana Luísa acaba por ocupar o décimo lugar e Miguel o nono lugar. Descubra quais são as consequências.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17