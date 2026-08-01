A viver uns dias de férias no sul do país, o antigo concorrente do Secret Story voltou a dar que falar ao publicar um vídeo nos stories do Instagram onde surge atrás de um balcão a servir bebidas. Sempre em tom de brincadeira, aproveitou a ocasião para responder a quem continua a acusá-lo de "não trabalhar".
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Sobre este vídeo
Nova vida? Afonso Leitão surpreende ao surgir atrás de um balcão no Algarve
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Nova vida? Afonso Leitão surpreende ao surgir atrás de um balcão no Algarve
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