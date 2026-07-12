Novidades fresquinhas. Maria Botelho Moniz e o Big anunciam mudanças na casa que prometem alterar o rumo do jogo

No Big Brother Verão, a gala acabou de começar e as novidades já pairam no ar. A apresentadora Maria Botelho Moniz e o Big anunciam uma novidade: o botão da coragem. E não fica por aqui. Os concorrentes da casa da avó juntam-se aos colegas esta noite.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!