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Novidades fresquinhas. Maria Botelho Moniz e o Big anunciam mudanças na casa que prometem alterar o rumo do jogo

No Big Brother Verão, a gala acabou de começar e as novidades já pairam no ar. A apresentadora Maria Botelho Moniz e o Big anunciam uma novidade: o botão da coragem. E não fica por aqui. Os concorrentes da casa da avó juntam-se aos colegas esta noite.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

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