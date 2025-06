Novidades no «Big Brother Verão»: Influencers invadem a nova edição do reality show

No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz desvenda tudo o que podemos esperar do novo «Big Brother Verão». Nesta edição surpreendente, a apresentadora revela uma casa cheia de influenciadores e celebridades, desafios inéditos, entradas-relâmpago e poderes que prometem mudar por completo a dinâmica do jogo. Com participantes que poderão entrar e sair a qualquer momento, o «Big Brother Verão» promete manter os telespetadores sempre em alerta. Maria partilha ainda a sua emoção em assumir este desafio, concretizando um sonho antigo de apresentar um reality show, e convida-nos a acompanhar esta edição que estreia já na próxima segunda-feira, dia 30, na TVI.