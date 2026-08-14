Num pranto, Sara explica o que a magoou: «Senti que…»

No Big Brother Verão, os concorrentes começam a falar sobre o facto de Sara estar sempre a pedir massagens e mimos e contam que a colega lhe prometeu ovos em troca. A colega nega e Nuno e Tatiana correm até à cozinha para lhe roubar os ovos. Sara vai atrás e exalta-se com os amigos e faz-lhes piretes. A concorrente acaba por chorar e Nuno vai ao seu encontro e os dois abraçam-se.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

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