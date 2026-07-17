«Nunca fui tratada assim na vida»: Raquel não perdoa Nuno e o concorrente impõe-se. Veja o resumo dos últimos acontecimentos

No Big Brother Verão, depois do Especial, Raquel conta ao a Iris que Nuno lhe chamou de falsa no confessionário. A concorrente assume que Nuno não falará mais para ela. Iris afirma que as atitudes ficam para quem as práticas e Raquel começa a chorar. Na Sala, Nuno faz o mesmo e Afonso diz que Raquel apaixonou-se por Nuno e como o colega não retribuiu, ela ficou chateada. Raquel chora nos braços de Íris e diz “que mau, que mau”. No Confessionário, Nuno afirma que Raquel teve muita falta de respeito por ele. Raquel continua a chorar nos braços da Íris e atira "eu nunca fui tratada assim na vida" e Iris afirma "o que importa é que tu sabes quem tu és" e acrescenta "mais vale acontecer agora do que mais tarde". Nuno comenta com os colegas que a melhor decisão que tomou foi afastar-se de Raquel pois a colega é tóxica.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16