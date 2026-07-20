A Cadeira Quente continua e a relação entre Nuno e Raquel é o tema central. Raquel diz que ser chamada de “tóxica” foi muito forte para a caracterizar. Nuno recorda situações em que considerou a colega tóxica e revela que Raquel não soube aceitar a rejeição. Raquel afirma estar confusa pois foi tudo orgânico. Raquel volta a explicar-se e Ana Luísa comenta com Afonso que está muito confusa. O Big Brother dá a palavra a Ana Luísa que partilha que ainda que isto parece “uma máquina de lavar a roupa” e não percebe nada do que a colega diz.
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Nuno afirma que "rejeitou" Raquel e a concorrente reage de forma inédita: «Tóxica»
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Nuno afirma que "rejeitou" Raquel e a concorrente reage de forma inédita: «Tóxica»
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