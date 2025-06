Nuno Brito implacável com decisão do público: «Devia estar lá dentro e a ganhar!»

No «Dois às 10», Nuno Brito mostrou-se implacável em relação à decisão do público durante o «Big Brother». Sem rodeios, afirmou com convicção: «Devia estar lá dentro e a ganhar!», deixando claro o desagrado com a sua saída do jogo. O ex-concorrente não poupou críticas e partilhou a sua visão sobre o que deveria ter acontecido, revelando a sua determinação e vontade de continuar a competir até ao fim.