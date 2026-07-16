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Nuno coloca os pontos nos “is” sobre Raquel e garante: «Ela só se está a enterrar»

No Big Brother Verão, durante o Especial, Raquel acusa Nuno de não a conhecer e questiona se ele acha que ela lhe quer mal, ao que Nuno responde afirmativamente, sendo defendido por Mariana Sá, que atribui essa perceção às imagens em que Raquel fala mal dele. Já fora do Especial, Raquel diz estar cansada do assunto e Íris aconselha-a a desligar de vez. Nuno assume que podia ter usado a situação a seu favor, mas preferiu não o fazer, sendo elogiado por Boris e Joana por finalmente ter "marcado posição". Nuno remata considerando que é Raquel quem se está a entalar sozinha.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16

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