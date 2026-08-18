Nuno confronta Ventura: «Quando eu digo a minha opinião, tu não aceitas bem»

No Big Brother Verão, Nuno e Ventura esclarecem alguns pontos.

Nuno afirma que o que lhe parece é que sempre que ele opina, Ventura não aceita bem. Ventura frisa que é uma pessoa com poder de encaixe, no entanto, muitas vezes não aceita bem o que ele diz, porque sente que ele “liga o modo jogador” e já não consegue aceitar bem. Fruto disso, é por isso que não confia em Nuno. Veja o momento.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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