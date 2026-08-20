Nuno conta pormenores da noite com Sara e são surpreendentes: «Nunca tinha…»

No Big Brother Verão, enquanto fazem a Tarefa Semanal, Nuno queixa-se que teve a pior noite na Casa e Sara chama-o de ridículo pois foi a primeira vez que partilharam a mesma cama. Nuno afirma que o problema deles é dormirem na mesma posição e Sara recorda que houve momentos durante a noite em que tocava na perna do amigo. Depois, Nuno faz tranças no cabelo de Sara com a colega deitada no seu colo. Já no Quarto, Sara faz a pedicure a Nuno que reclama e diz que a colega é bastante bruta.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?