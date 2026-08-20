Nuno diz que Raquel é quem mais mudou para pior. Vanessa e Tatiana discutem

No Big Brother Verão, o Big Brother desafia os concorrentes a jogarem um jogo de tabuleiro. Nuno afirma que Raquel é quem está mais diferente para pior pois mantém uma forma de jogo muito idêntica à que tinha desde o início do programa. Raquel relembra Nuno que no dia anterior o colega elogiou o seu jogo. Nuno dá o exemplo da relação de Raquel com Vanessa e Raquel afirma que a colega tem dificuldade em lavar roupa suja consigo porque ainda não tiveram uma conversa. Segue-se Vanessa que afirma que não quer manter uma relação no Exterior com Tatiana e as duas começam uma forte picardia.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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