Nuno diz que Raquel é quem mais mudou para pior. Vanessa e Tatiana discutem

No Big Brother Verão, o Big Brother desafia os concorrentes a jogarem um jogo de tabuleiro. Nuno afirma que Raquel é quem está mais diferente para pior pois mantém uma forma de jogo muito idêntica à que tinha desde o início do programa. Raquel relembra Nuno que no dia anterior o colega elogiou o seu jogo. Nuno dá o exemplo da relação de Raquel com Vanessa e Raquel afirma que a colega tem dificuldade em lavar roupa suja consigo porque ainda não tiveram uma conversa. Segue-se Vanessa que afirma que não quer manter uma relação no Exterior com Tatiana e as duas começam uma forte picardia.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?