Nuno e João partilham a dor da perda da mãe. Os testemunhos arrepiam

No Big Brother Verão, a atividade continua e João tem de responder qual a decisão mais difícil da sua vida. O concorrente afirma que foi no último mês de vida da mãe quando aceitou um trabalho em Lisboa acabando por deixá-la no Porto. Nuno toma a palavra para dizer que sabe perfeitamente o que o João está a dizer, pois passou por isso. Segue-se Nuno que responde “quando sentiste que estavas a perder tempo?” e o concorrente recorda quando recebeu a notícia que a mão tinha um cancro sem cura. João partilha que depois da morte da mãe e do irmão passou a “viver com urgência” pois o “depois” pode não existir. No final, Nuno e João dão um forte abraço.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18