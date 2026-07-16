Nuno e Raquel recebem pequeno-almoço especial. Mas não vão sozinhos

No Big Brother Verão, Raquel e Nuno foram os concorrentes escolhidos para abrir a caixa mistério. A recompensa foi um pequeno-almoço, mas cada um dos dois teve que escolher mais uma pessoa para os acompanhar, e as escolhas foram Afonso e Boris.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16