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Nuno e Raquel recebem pequeno-almoço especial. Mas não vão sozinhos

No Big Brother Verão, Raquel e Nuno foram os concorrentes escolhidos para abrir a caixa mistério. A recompensa foi um pequeno-almoço, mas cada um dos dois teve que escolher mais uma pessoa para os acompanhar, e as escolhas foram Afonso e Boris.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16

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