Nuno e Sara julgam relação de Íris e Afonso: «Está muito mais interessada que ele»

No Big Brother Verão, Nuno e Sara partilham pequeno-almoço especial. Os dois concorrentes juntam-se e não perdoam os colegas num momento de “fofoca”.
Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18