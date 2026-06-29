Nuno emociona os colegas com relato inesperado sobre a perda dos pais

O Big Brother reuniu os concorrentes da Casa Principal para um momento de apresentações, dando oportunidade a cada um de se dar a conhecer aos colegas. O primeiro a falar foi João Gomes, que deu início à dinâmica.

Durante as apresentações, Miguel e Sara fizeram uma confissão inesperada e admitiram, sem rodeios, que um dos motivos que os levou a entrar no Big Brother Verão foi a vontade de se tornarem famosos.

O momento ganhou um tom mais emotivo quando Nuno partilhou um dos capítulos mais difíceis da sua vida. O concorrente revelou que, nos últimos anos, perdeu o pai e a mãe, emocionando os colegas com o seu testemunho.

Já Vanessa aproveitou para falar de uma causa que lhe é muito especial. A concorrente contou que criou uma associação sem fins lucrativos dedicada a apoiar a população de São Tomé e Príncipe, revelando um lado mais solidário da sua personalidade.