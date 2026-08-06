Nuno entra em defesa de Raquel: «Custou-nos (...) estão a estourar dinheiro»

No Big Brother Verão, Raquel passa-se com a atitude de João Ventura e Nuno entra em sua defesa. O concorrente explica que ele e Raquel fizeram uma missão juntos de 24h que lhes custou imenso para ganharem dinheiro, e que agora todos estão a gastá-lo em coisas fúteis.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

Acompanhe tudo ao minuto aqui