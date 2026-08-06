Nuno entra em defesa de Raquel: «Custou-nos (...) estão a estourar dinheiro»

No Big Brother Verão, Raquel passa-se com a atitude de João Ventura e Nuno entra em sua defesa. O concorrente explica que ele e Raquel fizeram uma missão juntos de 24h que lhes custou imenso para ganharem dinheiro, e que agora todos estão a gastá-lo em coisas fúteis.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16