Nuno explica o motivo do nome carinhoso pelo qual a irmã lhe chama: «Jojo»

No Big Brother Verão, na mensagem enviada pela irmã de Nuno, o concorrente é apelidado de "Jojo". Não tendo, alegadamente, nada a ver com o nome Nuno, o concorrente o motivo pelo qual a irmã lhe chama Jojo. E é emocionante.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18