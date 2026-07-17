Nuno fala sobre Raquel e a concorrente fica em prantos: «Nada me magoou tanto (...) foi horrível»

No Big Brother Verão, durante o almoço de nomeados Nuno disse preferir não falar sobre Raquel mas frisou que ia continuar a cumprimentar a colega por uma questão de educação. Raquel diz não conseguir fazê-lo e que precisa de tempo para processar tudo o que se passou entre os dois.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui