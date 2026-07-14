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Nuno impõe limites a Raquel: «Neste momento é melhor seguirmos o nosso caminho (…) nada amoroso»

No Big Brother Verão, Nuno e Raquel tomam pequeno-almoço especial. Os dois concorrentes aproveitaram o momento para conversar sobre o sentimento que os une. Durante o momento, os concorrentes responderam a perguntas diretas. Nuno admite que acredita que o melhor é não investirem em nada amoroso dentro da casa.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16

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