No «Dois às 10», Nuno Jesus, ex-concorrente do "Secret Story 6", recorda o papel de solteiro e "playboy" que assumiu na casa mais vigiada do país e conta como a vida deu uma volta completamente diferente depois do reality show. Foi já fora da casa, através das redes sociais, que conheceu Mafalda Janeca, atual mulher, com quem é pai de Madalena, de seis anos. Juntos, o casal transformou a paixão por peças personalizadas num negócio de família, a marca "Little Dreamer", inspirada precisamente na filha.
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Nuno Jesus: de 'playboy' do Secret Story a homem de família e negócios
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