Nuno lança aviso aos colegas: «Vocês estão preocupados (...) nós não sabemos nada»

No Big Brother Verão, Nuno lança um aviso aos colegas. Todos parecem preocupados com a falta de papel higiénico e de café mas não os vê preocupados com a prova semanal. O concorrente avisa que precisam mesmo de vencer o desafio e que deviam treinar.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16