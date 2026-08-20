Nuno questiona Ventura: «Porque é que eu sou o teu rival?»

No Big Brother Verão, as coisas entre Nuno e Ventura parecem não ter melhorado. Nuno quer saber porque é que é o rival dele, mas Ventura ironiza o diálogo, não dando margem para um diálogo.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?