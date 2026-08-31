No Big Brother Verão, Nuno sentiu-se rebaixado por Ventura e Vanessa. O concorrente confessa que está cansado de ouvir que precisa de Sara ou de Tatiana para o jogo, que não é verdade. Além disso, também foi acusado de não opinar, com o qual também não concorda.
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Sobre este vídeo
Nuno reage às críticas e põe em causa a visão dos colegas sobre o seu jogo
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Nuno reage às críticas e põe em causa a visão dos colegas sobre o seu jogo
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