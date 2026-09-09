No “Dois às 10”, já temos connosco o Nuno, que conquistou o 3.º lugar no “Big Brother Verão”. Hoje, vamos conhecê-lo um pouco melhor, para lá do jogo e das câmaras, e descobrir quem é, afinal, o Nuno.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Nuno recorda a perda dos pais: “Não fiz o luto que precisei”
- Dois às 10
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:18
Nuno recorda a perda dos pais: “Não fiz o luto que precisei”
Hoje às 11:41
07:23
«Só me fazem de otária uma vez»: Vera revolta-se com atitude de Pedro Fonseca
Há 11 min
03:12
Érica confronta Pedro Fonseca: «Mas tens algum problema com o pessoal da Casa dos Segredos?»
Há 19 min
05:44
Vera perde a cabeça com Pedro Fonseca: «Não te ris mais na minha cara!»
Há 24 min
03:24
«Andamento!»: Prova de equipas gera discórdia
Há 35 min
14:37
Equipa Miguel Vicente ou Diogo Cunha? Este foi o grupo vencedor. E o prémio deixou os concorrentes em êxtase
Há 1h e 4min
07:20
Diogo Cunha e Miguel Vicente dividem a casa em dois grupos. E algumas escolhas surpreendem
Há 1h e 16min
05:06
Ana inicia sessão de fofoca com Jéssica: «Ele foi o único que não foi…»
Há 1h e 26min
02:39
Miranda julga personalidade de Francisco Monteiro: «Ele é boa pessoa, só que é mimado»
Há 1h e 43min
03:39
«Ingénuo»: Francisco Monteiro tenta dar um abre olhos a Pedro Fonseca
Há 2h e 27min
03:37
Francisco Monteiro surpreende com revelação: «Eu só tenho uma coisa a perder na minha vida (…) a minha namorada»
Há 3h e 3min
06:48
Tentativa de "flirt" de Miranda para Francisco Monteiro é alvo de duras criticas: «Estás-te a meter com um rapaz casado»
Há 3h e 18min
03:37
Francisco Monteiro pede a Miranda que a deixe em paz e a concorrente ameaça: «A tua vida nesta casa vai ser um inferno»
Há 3h e 37min
03:42
«Vai gritar com o Luís que vocês têm o mesmo nível»: Francisco Monteiro não dá "troco" a Catarina Miranda
Há 3h e 45min
02:57
David Maurício analisa o jogo de Pedro Fonseca e deixa o colega sem palavras
Hoje às 13:10
01:17
«Punha-te daqui para fora, hoje»: David Diamond é implacável com o ex-namorado da filha
Hoje às 13:00