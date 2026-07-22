Nuno toma o pequeno almoço com Sara mas será que já esqueceu Raquel?

No Big Brother Verão, Nuno e Sara tiveram acesso a um pequeno-almoço a dois. Nuno começa por comentar o afastamento dos colegas da Casa da Avó ao dizer que já previa que tal ia acontecer. O concorrente acrescenta que sabe que tem uma amizade muito boa com Sara e que pode brincar com ela. Sara concorda e Nuno acrescenta que nunca teve uma melhor amiga como a Sara. Depois, Sara partilha que quem devia estar neste pequeno-almoço era a Tatiana e o Joaquim e Nuno concorda. O próximo tema é Afonso e Íris: os dois concordam que existe interesse mútuo e Sara, em tom de brincadeira, afirma que Afonso nada faz, mas Nuno defende o amigo ao dizer que ele quer que tudo aconteça de forma natural e orgânica.
VOTE PARA SALVAR:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18