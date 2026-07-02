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O arrepiante discurso de Mariana Salgueiro depois da polémica com João: «Sou uma mulher livre»

No Big Brother Verão, Mariana Salgueiro e João Ventura são postos em confronto depois de polémica, durante o Especial com Maria Botelho Moniz. A concorrente aproveitou para justificar as suas atitudes, fazendo um discurso arrepiante.

Perceba o que aconteceu:

A tensão voltou a subir no Big Brother Verão. Depois de João Ventura criticar duramente Mariana Salgueiro por um comportamento durante a festa, a concorrente ficou visivelmente magoada e acabou por desabafar com os colegas da casa principal.

A polémica instalou-se depois de João Ventura tecer duras críticas a Mariana Salgueiro, acusando a concorrente de ter "mostrado o rabo" durante a festa. As palavras do concorrente foram diretas e acabaram por deixar Mariana profundamente abalada.

Após a troca de farpas, Mariana Salgueiro não conseguiu esconder a revolta e procurou o apoio dos colegas da casa principal. Num momento marcado pela emoção, a concorrente desabafou sobre o sucedido e mostrou-se magoada com os comentários de João Ventura. Mariana chegou mesmo a ameaçar desistir do programa.

Estes são os primeiros concorrentes nomeados do Big Brother Verão. VOTE PARA SALVAR:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02
DIEGO – 761 20 20 04
ÍRIS - 761 20 20 05
MIGUEL – 761 20 20 12
PEDRO – 761 20 20 14

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