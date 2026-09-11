O assobio que levou o líder ao limite: Eis as imagens completas do arrufo noturno entre Diogo Cunha e Miguel Vicente

No Big Brother All Stars, Miguel Vicente estava a dormir na sala quando Diogo Cunha acordou antes do despertador e resolveu ir tomar o pequeno-almoço. O concorrente achava que estava sozinho na sala e assobiou, até que o líder acordou e mandou-o calar. Esta foi a origem do conflito, veja o momento completo.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13