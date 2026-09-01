O caldo entornou. Afinal, Sara e Vanessa têm assuntos pendentes

No Big Brother Verão, o Big Brother pede aos concorrentes para revelarem quem os deixou de copo cheio e com quem resolveram esses mesmos problemas. Vanessa volta a falar da história da nave e quando Joaquim se sentiu ofendido com a utilização do termo “nave” e de estar associado à doença dele. Sara discorda, diz que nunca referiu que os colegas falavam da nave em relação a Joaquim com maldade, mas que a partir do momento que o colega deixou de achar piada, eles deviam de ter parado com essa associação. Vanessa afirma que Sara nunca disse isso dentro da Nave e por isso, ia por verde, mas afinal colocou líquido vermelho pela situação ainda não estar resolvida. Depois, Vanessa entrega o líquido vermelho ao Nuno e explica que tem ficado muito confusa com as atitudes do colega e refere que está magoada. Nuno concorda com Vanessa, diz que sente o mesmo e que deviam ter uma conversa sobre este tema ainda dentro da Casa.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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