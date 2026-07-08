O clima subiu! Ana Luísa e Tatiana não se podem ver e confrontam-se: «Chocada»

No Big Brother Verão, Ana Luísa e Tatiana não se podem ver e confrontam-se: «Chocada».
No Big Brother Verão, Mariana Sá, fala sobre a sua história de amor na adolescência e testemunho choca: «Ela estava a dormir na minha cama quando descobri».
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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