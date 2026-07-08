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O clima subiu! Ana Luísa e Tatiana não se podem ver e confrontam-se: «Chocada»

No Big Brother Verão,  Ana Luísa e Tatiana não se podem ver e confrontam-se: «Chocada».

No Big Brother Verão, Mariana Sá, fala sobre a sua história de amor na adolescência e testemunho choca: «Ela estava a dormir na minha cama quando descobri».

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ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

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