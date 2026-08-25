O confronto que Sara ainda não teve com Tatiana tem uma explicação — e ela contou tudo

No Big Brother Verão, o Almoço do Líder continua e Afonso decide questionar Sara porque é que a colega não massacra Tatiana que revelou uma conversa “debaixo dos lençóis”, mas picou-o bastante com a questão da “humildade”. Sara acusa-o de “virar o jogo” e que sabe bem o que é que Tatiana fez. Explica ainda que como as duas já foram amigas, será uma conversa muito mais complicada e terá a mesma quando se sentir preparada. Sara assume que com Tatiana ficou de facto magoada.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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