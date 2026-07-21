O maior objetivo de Íris? Que ninguém descubra que está a apaixonar-se por Afonso

No Big Brother Verão, hoje de manhã, na Casa da Avó. Tatiana afirma que Íris tem passado despercebida, mas esta aproximação de Afonso pode ajudar nisso. Íris refere que essa dinâmica passe de facto despercebida. Já Íris insinua que Sara tem interesse em Nuno e que esse tipo de coisas são os outros os primeiros a reparar. Sara acaba por ficar de cara trancada, o que leva a colega a perguntar-lhe se ficou chateada, mas Sara responde a Íris que apenas quis deixar claro o que sente para não dar azo a mal-entendidos.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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