«O meu sangue ferve mesmo»: Sara explode com Ventura e acaba em lágrimas

No Big Brother Verão, durante o almoço, Ventura, Vanessa e Ana Luísa decidem almoçar no jardim e Sara levanta-se da mesa, dizendo que eles criticam que há grupos de novos e de mais velhos, mas eles, que deveriam dar o exemplo, não almoçam à mesa.
A concorrente, que considera uma falta de respeito por ter sido a pessoa que cozinhou, dirige-se ao jardim e confronta Ventura, Ana Luísa e Vanessa por não estarem presentes a almoçar na mesa. Ventura assume que queria comer na rua porque está um dia lindo e Vanessa garante que não tem fome para estar à mesa. Já sozinhos no jardim, criticam a postura da concorrente. Sara, que voltou para a mesa e chora, não poupa críticas aos colegas, junto de Tatiana e Raquel, chamando-os de mal-educados, revelando que a qualquer momento se vai passar.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17