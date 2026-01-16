O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar

No V+ Fama, Adriano Silva Martins e o painel de comentadores — Cláudia Jacques, António Leal e Silva e Guilherme Castelo Branco — celebraram o sucesso meteórico do novo projeto de Márcia Soares. A empresária e comentadora da TVI acaba de lançar a sua marca própria, a Marcia The Collection, estreando-se com uma linha de bijuteria que promete (e já está a) apaixonar os seguidores.