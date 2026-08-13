«O pior cego é aquele que não quer ver»: Nuno e Sara são “encostados à parede” pelos colegas

No Big Brother Verão, junto dos colegas, Nuno tenta descodificar a mensagem que recebeu do exterior e Vanessa afirma que o público pode ver que Nuno está apaixonado por Sara.

A concorrente apercebe-se que estão a falar dela e junta-se, onde é questionada se os dois já se beijaram. Os concorrentes picam Sara e Nuno e sugerem que os dois fiquem olhos nos olhos. No final, Vanessa diz que percebeu e viu o que Portugal também vê.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17