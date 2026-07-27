Na Cerca da Casa da Avó, Miguel e Mariana trocam carinhos, beijinhos e abraços. Miguel sussurra ao ouvido de Mariana que a ama. A colega admite que também o ama e que o sentimento é recíproco. Entre carinhos e abraços dizem que estão muito felizes um com o outro.
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O primeiro "amo-te" e um pedido de namoro a caminho. Miguel e Mariana Sá assumem sentimentos
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