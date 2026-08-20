O que deu origem à mega discussão de Sara e Tatiana? Mostramos as imagens aqui

No Diário do Big Brother Verão, vemos as imagens de uma dinâmica do início da tarde onde começou o atrito entre Sara e Tatiana que levou à grande discussão que tiveram. Tudo porque Tatiana considera que Sara é mal-educada.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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