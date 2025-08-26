O que é feito de Luís Gonçalves? Vencedor do Big Brother esclarece situação amorosa e profissional

No «Dois às 10», Luís Gonçalves, o grande vencedor da última edição do Big Brother, regressa aos ecrãs para partilhar como está a sua vida atualmente. Entre confidências sobre a carreira profissional e revelações da sua vida amorosa, o ex-concorrente esclarece como tem sido o percurso após a vitória no reality show que o deu a conhecer ao país.