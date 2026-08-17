O que não viu na gala! Afonso enfrenta Raquel e entra em bate-boca com Sara e Tatiana

Durante a Gala do Big Brother Verão, no intervalo, surgem as primeiras reações às imagens exibidas na sala. Afonso fica irritado com Raquel, depois de a concorrente afirmar que o colega não está a fazer nada na casa.
Os dois protagonizam uma discussão acesa, que acaba por se estender a Sara e Tatiana. Sara acusa Afonso de não reagir da mesma forma com todos os concorrentes. Perante as críticas, Afonso justifica a postura e garante que reage melhor «em quem vê verdade».
Recorde o que aconteceu na gala:
A gala de domingo ficou marcada por tensão, polémica e grandes reviravoltas. Vanessa e Tatiana protagonizaram um confronto aceso, com Afonso e Miguel a juntarem-se às críticas à concorrente. Miguel e Ana Luísa ficaram nos últimos lugares do pódio, mas foi Miguel quem acabou por ser expulso.
Vanessa emocionou e surpreendeu com uma curva da vida marcada por segredos e revelações chocantes. Já Afonso perdeu o passaporte para a final, mas assumiu a liderança da casa e nomeou diretamente Tatiana. As restantes nomeações tiveram um formato diferente: cada concorrente teve um voto livre e escolheu entre os dois colegas apresentados na caixa.