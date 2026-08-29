O tema é Joana e Boris teme a reação da sua mulher: «Já sei que ela me vai dar na cabeça»

No Big Brother Verão, Boris fala com os colegas sobre a entrada de Joana na casa e recordam o avião que recebeu com a mensagem da sua mulher: «Joga sozinho». O concorrente assume que não percebeu o sinal e prevê o que vai ouvir quando sair da casa.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18