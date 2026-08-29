VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

O tema é Joana e Boris teme a reação da sua mulher: «Já sei que ela me vai dar na cabeça»

No Big Brother Verão, Boris fala com os colegas sobre a entrada de Joana na casa e recordam o avião que recebeu com a mensagem da sua mulher: «Joga sozinho». O concorrente assume que não percebeu o sinal e prevê o que vai ouvir quando sair da casa.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Viral

02:26

A kizomba que aqueceu a casa: O momento cúmplice entre Sara e Nuno que chamou à atenção

00:02
02:53

De regresso à casa, Joana oferece uma maçã podre e Boris: «Desiludiu-me (...) Contamina as outras pessoas»

23:06 23 ago
09:48

Boris dá um "murro na mesa" e esclarece acusações de Joana: «Eu amo a minha mulher»

22:17 23 ago
09:48

Em choque, Vanessa "encosta" Joana à parede: «Não gostaste que fizessem contigo, porque estás a fazer comigo?»

22:16 23 ago
09:48

Joana lança o caos na casa ao comparar a “amizade” com Boris à atual ligação do concorrente com Vanessa

22:15 23 ago
05:40

«Como é que lhes vamos contar»: Ana Luísa aconselha João Ventura e Sara a expor aos colegas que "são irmãos"

20:46 21 ago
Mais Viral

Mais Vistos

O inesperado aconteceu: Boris perde o receio e diz tudo na cara de Vanessa. E o choque reina

Ontem às 17:39

É mulher de uma das figuras mais conhecidas do País. Mas ninguém imagina a profissão que ela tem

Ontem às 16:07
03:31

Boris revela o que nunca disse na cara de Vanessa e todos ficam de queixo caído

Ontem às 11:19

Astro do futebol espera o quarto filho e este conhecido cantor não fica indiferente à gravidez do momento

Ontem às 17:02
02:26

A kizomba que aqueceu a casa: O momento cúmplice entre Sara e Nuno que chamou à atenção

Hoje às 00:02
Ver Mais

Notícias

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Há 2h e 57min

Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

Hoje às 09:52

Deu que falar num Reality da TVI. Agora surpreende a mulher da sua vida na televisão e é de ir às lágrimas

Ontem às 19:19

Fez parte de um casal icónico do Secret Story e agora vive drama: «Nem que fale com o Presidente da República»

Ontem às 18:26

O inesperado aconteceu: Boris perde o receio e diz tudo na cara de Vanessa. E o choque reina

Ontem às 17:39
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Há 2h e 57min

Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

Hoje às 09:52

Deu que falar num Reality da TVI. Agora surpreende a mulher da sua vida na televisão e é de ir às lágrimas

Ontem às 19:19
20:20

Rafael Bailão surpreende a avó no 'Momento Certo'

Ontem às 19:18

Fez parte de um casal icónico do Secret Story e agora vive drama: «Nem que fale com o Presidente da República»

Ontem às 18:26
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Há 2h e 57min

Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

Hoje às 09:52

Grande amigo de Sónia Jesus partilha vídeo ao lado de Vitó mas passa despercebido. Nós mostramos o momento que poucos viram

Ontem às 15:24

Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Ontem às 10:25

Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

27 ago, 17:00
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda enfrenta imprevisto na estrada... e há imagens!

Há 1h e 40min

Sónia Jesus revela como conseguiu perdoar Vitó

Ontem às 12:09

Desapareceu depois de vencer o "Big Brother": agora mostramos o que é feito dele e como está irreconhecível!

27 ago, 17:07

De repente, tudo mudou: ex-concorrente do "Big Brother" e estrela do OnlyFans anuncia novidade que ninguém esperava

27 ago, 12:15

Ao lado da namorada, Francisco Monteiro pergunta: "Como é que sou tão sortudo?"

27 ago, 08:27
Ver Mais Outros Sites