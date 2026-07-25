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Sobre este vídeo

Objetos desaparecidos de Tatiana surgem na casa! Veja as reações

No Big Brother Verão, Joana encontra alguns objetos desaparecidos de Tatiana escondidos na casa de banho da casa principal. Veja as reações.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

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