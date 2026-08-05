Olhos nos olhos, Sara admite a João Ventura; «Nenhum dos dois se permitiu a ver o lado bom»

No Big Brother Verão, no Cubo, o Big Brother desafia Sara e Ventura a olharem-se nos olhos e tentar perceber o que cada um está a sentir. João assume ter visto doçura e sensibilidade por parte de Sara. Já a colega afirma que o João nem sempre demonstra o que sente. João diz rever-se na descrição que Sara fez dele. Ambos assumem ter coisas em comum.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16