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Olhos nos olhos: Sara e Ventura não escondem o que sentem

No Big Brother Verão, o ambiente na casa mudou por completo com uma dinâmica que convidou os concorrentes a olharem-se nos olhos e a revelarem, sem filtros, o que sentem um pelo outro, proporcionando momentos de grande cumplicidade e emoção.

Esta foi a vez de Sara e Ventura que não deixaram nada por dizer e desvenderam tudo o que sentem um pelo outro.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

Acompanhe tudo ao minuto aqui

  • Big Brother
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