Olhos nos olhos: Sara e Ventura não escondem o que sentem

No Big Brother Verão, o ambiente na casa mudou por completo com uma dinâmica que convidou os concorrentes a olharem-se nos olhos e a revelarem, sem filtros, o que sentem um pelo outro, proporcionando momentos de grande cumplicidade e emoção.
Esta foi a vez de Sara e Ventura que não deixaram nada por dizer e desvenderam tudo o que sentem um pelo outro.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16