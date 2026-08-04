Olhos nos olhos: Sara e Ventura não escondem o que sentem

No Big Brother Verão, o ambiente na casa mudou por completo com uma dinâmica que convidou os concorrentes a olharem-se nos olhos e a revelarem, sem filtros, o que sentem um pelo outro, proporcionando momentos de grande cumplicidade e emoção.

Esta foi a vez de Sara e Ventura que não deixaram nada por dizer e desvenderam tudo o que sentem um pelo outro.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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