«Ontem já atingiram o meu limite»: Sara aponta o dedo a “rival”. E a reação de Tatiana é inesperada

No Big Brother Verão, Sara voltou a comentar o episódio das "vacas", considerando que João Ventura ultrapassou todos os limites. A concorrente classificou a atitude do colega como mal-educada e defendeu que o pedido de desculpas devia ter sido feito diretamente a quem foi insultado. Por outro lado, Tatiana defende que o colega merece uma segunda oportunidade.
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
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