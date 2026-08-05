Óscar de "Duas Caras" leva Sara de volta ao centro da polémica

No Big Brother Verão, a entrega dos Óscars continua e Miguel entrega o prémio de “Duas Caras” a Sara e Nuno. O Líder afirma que Nuno era genuÍno, mas tem atitudes forçadas com Raquel. Nuno aceita, mas não concorda com o prémio. Em relação a Sara, Miguel justifica a atribuição por a colega ter nomeado Afonso e passado um tempo foi abraçar o concorrente. Sara não compreende onde é que esse exemplo é ter duas caras. Vanessa questiona porque é que Sara julgou tanto o abraço do Ventura e Tatiana e concorrente assume que criticou porque não houve uma conversa antes, apenas existiu um abraço. Mariana Sá assume não acreditar na amizade de João e Tatiana e as duas discutem.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

Acompanhe tudo ao minuto aqui