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Óscar de "Duas Caras" leva Sara de volta ao centro da polémica

No Big Brother Verão, a entrega dos Óscars continua e Miguel entrega o prémio de “Duas Caras” a Sara e Nuno. O Líder afirma que Nuno era genuÍno, mas tem atitudes forçadas com Raquel. Nuno aceita, mas não concorda com o prémio. Em relação a Sara, Miguel justifica a atribuição por a colega ter nomeado Afonso e passado um tempo foi abraçar o concorrente. Sara não compreende onde é que esse exemplo é ter duas caras. Vanessa questiona porque é que Sara julgou tanto o abraço do Ventura e Tatiana e concorrente assume que criticou porque não houve uma conversa antes, apenas existiu um abraço. Mariana Sá assume não acreditar na amizade de João e Tatiana e as duas discutem.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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