Óscar de "Duas Caras" leva Sara de volta ao centro da polémica

No Big Brother Verão, a entrega dos Óscars continua e Miguel entrega o prémio de “Duas Caras” a Sara e Nuno. O Líder afirma que Nuno era genuÍno, mas tem atitudes forçadas com Raquel. Nuno aceita, mas não concorda com o prémio. Em relação a Sara, Miguel justifica a atribuição por a colega ter nomeado Afonso e passado um tempo foi abraçar o concorrente. Sara não compreende onde é que esse exemplo é ter duas caras. Vanessa questiona porque é que Sara julgou tanto o abraço do Ventura e Tatiana e concorrente assume que criticou porque não houve uma conversa antes, apenas existiu um abraço. Mariana Sá assume não acreditar na amizade de João e Tatiana e as duas discutem.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16